Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Genoa

Domani alle 12:30 la Lazio di Simone Inzaghi riceverà il Genoa nela 32a giornata di Serie A. Ai biancocelesti servono punti per continuare a lottare per il piazzamento della Champions League. Il Genoa di Davide Ballardini deve ottenere altri punti per ottenere la salvezza. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi, al suo posto potrebbe agire Hoedt, mentre Parolo potrebbe sostituire Leiva non ancora al meglio, ma è sempre il brasiliano favorito. In attacco manca ancora Caicedo, con Immobile ci sarà ancora Correa. Al Genoa pesa l’assenza di Criscito, al suo posto pronto Masiello nella difesa a 3. A centrocampo si rivede Zajc con Strootman e Badelj, mentre sulla fascia destra potrebbe esserci Goldaniga o Biraschi con uno dei due che andrebbe nel terzetto difensivo, in alternativa Ghiglione o Czyborra con Zappacosta che si sposterebbe a destra. In attacco Scamacca e Destro in pole.

Le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Masiello; Goldaniga, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro.