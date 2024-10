Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Genoa

Alle 15, la Lazio ospita all’Olimpico il Genoa.

In casa Lazio mancherà lo squalificato Romagnoli. Difesa guidata dal duo Gila-Patric. Guendouzi ha riposato giovedì precauzionalmente dopo il problema che gli ha fatto saltare la rifinitura pre Twente. In vista del Genoa dovrebbe tornare regolarmente a disposizione. In attacco, Isaksen può spuntarla nuovamente sull’out destro, con Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos.

Per il Genoa, Gilardino deve ancora fare a meno di Messias ma recuperano Badelj ed Ekuban con il primo che potrebbe avere minutaggio. Dietro rispetto all’ultima giornata dovrebbe tornare titolare Vogliacco. Davanti, Thorsby in pole alle spalle di Pinamonti.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

GENOA (3-5-2): Leali; Matturro, Vasquez, Vogliacco; Sabelli, Melegoni, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby, Pinamonti

