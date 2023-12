Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Genoa

Iniziano gli ottavi di finale di Coppa Italia, con la Lazio che ospita il Genoa all’Olimpico.

In casa biancoceleste, turnover per Sarri. Ballottaggio Mandas-Sepe tra i pali. Consueto 4-3-3, scelta obbligata in difesa con Gila e Patric, visto le assenze. In mediana, Guendouzi, Cataldi, Kamada. In attacco, Isaksen, Castellanos e Felipe Anderson.

Per il Genoa, 3-5-2 per Gilardino. Leali tra i pali. In attacco possibile Malinovskyi, Puscas.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Hysaj, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All.Sarri

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Matturro, Vogliacco; Hefti, Kutlu, Jagiello, Thorsby, Martin; Malinovskyi, Puscas. All. Gilardino

