Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Frosinone

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Lazio e Frosinone per la diciottesima giornata di Serie A. Sarri fa la conta in piena emergenza infortuni. Ancora out Romagnoli, anche Casale non è al meglio a causa di un attacco influenzale. Verso la conferma la coppia Patric–Gila davanti a Provedel. Marusic e Pellegrini sugli esterni. A centrocampo c’è Kamada al posto di Luis Alberto con Rovella e Guendouzi. Davanti spazio a Castellanos per sostituire Immobile. Ai suoi lati Zaccagni e Isaksen in vantaggio su Pedro e Felipe Anderson. Nel Frosinone rientra Okoli, in attacco confermato Kaio Jorge

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Okoli; Garritano, Brescianini, Barrenechea, Gelli, Caso; Soulé, Kajo Jorge. All.: Di Francesco.

Foto: Twitter Lazio