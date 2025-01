Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

Sfida europea con sbocchi sulla Champions quella della domenica sera tra Lazio e Fiorentina.

In casa biancoceleste, Nuno Tavares out dopo il problema in Europa League, viene sostituito a sinistra da Pellegrini. A destra gioca Marusic. Davanti non si cambia con Castellanos rifornito da Isaksen, Dia e Zaccagni.

In casa Fiorentina, solo due punti nelle ultime 6 di campionato per i viola chiamati a dare delle risposte. Colpani fuori per una botta alla caviglia: Sottil dovrebbe giocare sulla trequarti con Gudmundsson e Folorunsho alle spalle di Kean. In mediana anche Cataldi è out. Mandragora affiancherà nuovamente Adli.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1,): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Gudmundsson, Folorunsho, Sottil; Kean. All. Palladino

Foto: Wikipedia