Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Feyenoord

La Lazio ospita il Feyenoord nella prima giornata della fase a gironi della Europa League.

Sarri dovrebbe optare per un un po’ di turnover. Nel 4-3-3, in porta si dovrebbe rivedere Maximiano, Casale con Patric in difesa. In avanti, solito tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni. Pedro non è al meglio. Cancellieri ha saltato l’allenamento di martedì.

In casa olandese, 4-3-3, con Walemark, Danilo, Dilrosun in attacco.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

FEYENOORD (4-3-3) – Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Timber, Kocku, Szymanski, Walemark, Danilo, Dilrosun. All.: Slot.

Foto: twitter Lazio