Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Feyenoord

Domani alle 21-00 scenderanno in campo Lazio e Feyenoord per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ballottaggi aperti per Maurizio Sarri tra attacco e centrocampo. Da capire se partirà dal 1′ Immobile, l’alternativa è Castellanos. Dubbio anche sulla sinistra tra Zaccagni e Pedro. A centrocampo potrebbe essere il turno di Kamada, ma sempre viva l’ipotesi Rovella (con Vecino che si sposterebbe a fare la mezzala).

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romganoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Q. Timber; Jahanbakhsh, Gimenez, Paixao. All. Slot

Foto: Twitter Lazio