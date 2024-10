Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Empoli

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Lazio ed Empoli per la settimana giornata di Serie A. Dopo l’ampio turnover in Europa, Baroni tornerà a schierare gli undici titolari visti fino a questo momento. Torna Provedel in porta. Nel tridente alle spalle del “Taty”, Noslin insidia Isaksen. Nell’Empoli, Fazzini che si candida per un posto dal primo minuto ma Anjorin ed Esposito sono in vantaggio. In difesa scalpita De Sciglio.



LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos



EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Colombo

Foto: X Lazio