Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Empoli

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Lazio ed Empoli per la trentaseiesima giornata di Serie A. Luis Alberto non convocato per scelta tecnica di Tudor. Felipe Anderson e Zaccagni alle spalle del confermato Immobile in attacco. In porta ancora Mandas, con Provedel in panchina. Tre dubbi invece per Nicola: Marin, Pezzella e Niang in vantaggio su Grassi, Cacace e Caputo.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile. All. Tudor

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, ismajli, Luperto; Gyasi, Fazzini, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Nicola

