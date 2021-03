Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Crotone

Domani si apre la 27a giornata di Serie A con Lazio-Crotone, calcio d’inizio alle 15.00 all’Olimpico.

Inzaghi deve rinunciare agli infortunati Lazzari, Akpa Akpro e Luiz Felipe. Tra i pali è favorito Reina su Strakosha, Patric e Musacchio si giocano un posto al fianco di Acerbi e Radu in difesa. Fares è insidiato da Lulic sulla sinistra, Correa probabilmente vincerà la concorrenza di Muriqi e Caicedo per affiancare Immobile in avanti.

Per Cosmi ancora out Cigarini e Marrone, l’unico dubbio riguarda la mediana: Petriccione è favorito su Zanellato per affiancare Molina, sulle fasce confermatissimi Pedro Pereira e Reca. Messias assisterà Ounas e Simy in attacco per provare a far male alla Lazio.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

All. Inzaghi.

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy.

All. Cosmi.

