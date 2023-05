Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Cremonese

La Lazio ospita la Cremonese già retrocessa in B. I biancocelesti vogliono chiudere il campionato con l’obiettivo secondo posto, dopo la già certa qualificazione in Champions.

In casa Lazio, out Marusic operato di ernia inguinale, per lui stagione finita. Sarri potrebbe confermare la squadra iniziale che ha vinto a Udine. Unico dubbio Pellegrini in ballottaggio con Lazzari e in quel caso Hysaj giocherebbe a destra. Per il resto consuete scelte, con Milinkovic, Vecino e Luis Alberto in mediana, Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni in attacco.

Per la Cremonese, spazio a qualche cambiamento vista la già retrocessione dei lombardi in B. Possibile chance per qualche giovane, in porta Sarr. Ciofani dovrebbe giocare come terminale offensivo.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr; Aiwu, Lochoshvili, Vasquez, Valeri; Meité, Castagetti; Afena-Gyan, Galdames, Quagliata; Ciofani.

Allenatore: Ballardini.

