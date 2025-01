Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Como

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Lazio e Como per la ventesima giornata di Serie A. Emergenza per Marco Baroni che dovrà fare a meno degli squalificati Zaccagni, Gila e Castellanos. In difesa debutta dal 1′ in A Samuel Gigot. Davanti possibile tridente inedito Isaksen-Dia-Tchaouna o Noslin se starà bene. Pochi dubbi, invece, per Fabregas. Confermato Cutrone dal 1′, mentre a centrocampo il ballottaggio è aperto tra Engelhardt (in vantaggio) e Perrone.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Tchaouna. All. Baroni.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Foto: Instagram Lazio