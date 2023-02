Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Cluj

Domani alle 21.oo scenderanno in campo Lazio e Cluj per la sfida valevole per l’andata dei playoff di Conference League. In porta potrebbe rivedersi Maximiano, con la difesa a quattro composta da Lazzari, Patric, Casale e Hysaj, con un cambio obbligato visto l’infortunio di Romagnoli che lo terrà fuori per almeno tre settimane. A centrocampo riposerà Milinkovic–Savic, anche lui alle prese con alcuni problemi fisici. Al suo posto ci sarà Basic con Marcos Antonio e Vecino. In avanti largo a Pedro, Immobile e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Patric, Casale, Hysaj, Basic, Marcos Antonio, Vecino, Pedro, Immobile, Zaccagni.

CLUJ (4-2-3-1): Scuffet, Manea, Y. Matias, Burca, Camora, Cvek, Muhar, N. Boateng, Yeboah, Janga, Krasniqi.

Foto: Twitter Lazio