Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Celtic Glasgow

La Lazio si gioca una gara fondamentale in casa con il Celtic Glasgow per i gironi di Champions League.

In casa Lazio, Provedel a forte rischio: influenza e febbre per il portiere che non si è allenato, c’è Sepe in preallarme. Sarri deve rinunciare a Casale, Romagnoli e Zaccagni, oltre allo squalificato Vecino. In difesa spazio a Gila che farà coppia con Patric. In attacco il tridente Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Per il Celtic, 4-3-3 analogo a quello di Sarri, con Yang, Kyogo e Forrest.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.Sarri