Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Cagliari

La Lazio alle 20.45 ospita il Cagliari all’Olimpico per provare il momento super e per rispondere ai successi di Inter, Juve, Atalanta e Fiorentina.

In casa biancoceleste, out Nuno Tavares espulso a Como. Consueto 4-2-3-1 per Baroni al posto del portoghese possibile chance per Pellegrini a sinistra. Vecino favorito su Rovella a centrocampo, davanti, attacco con Isaksen, Dia e Noslin dietro a Castellanos con Zaccagni ancora out.

Per il Cagliari, Nicola va Nicola ritrova Makombou come diga di centrocampo dopo la squalifica. Possibile una nuova accoppiata con Adopo. Nella linea difensiva dovremmo rivedere Mina al fianco di Luperto con Obert sempre presente a sinistra. Davanti ci sono varie soluzioni, soprattutto a sinistra. Augello pare in vantaggio. Viola se la gioca con Gaetano.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All. Baroni.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Augello, Piccoli. All. Nicola.

Foto: Wikipedia