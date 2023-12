Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Cagliari

La Lazio cerca la risalita in campionato dopo aver raggiunto gli ottavi di Champions. All’Olimpico arriva il Cagliari di Ranieri.

In casa biancoceleste, torna Immobile dal 1′, accanto a lui Isaksen e uno fra Felipe Anderson e Pedro con il primo favorito. Out Zaccagni, che si è fatto male all’anca contro la Salernitana In mediana invece riecco Luis Alberto dopo la squalifica. Con lui in pole Cataldi (favorito su Rovella) e Guendouzi. Dietro restano indisponibili sia Casale che Romagnoli. Sarri quindi dovrebbe riproporre lo stesso quartetto visto contro la Salernitana con Gila e Patric centrali.

Per il Cagliari, Ranieri recupera Nandez, che però non dovrebbe partire titolare Con la difea a 3, Hatzidiakos resterebbe nell’ 11 di partenza. Mancosu è a disposizione, ma resta un’arma dalla panchina: sulla trequarti ci sarà Viola. In avanti Luvumbo è sicuro mentre al momento Oristanio è favorito su Lapadula.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri.

Foto: Wikipedia