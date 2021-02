Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Cagliari

Domani a chiudere la 21esima giornata di Serie A 2020-21 c’è Lazio-Cagliari, calcio d’inizio alle 20.45 all’Olimpico.

Inzaghi ha recuperato Radu, sarà titolare con Acerbi e Musacchio in difesa, confermati Correa-Immobile come tandem d’attacco.

Di Francesco rivoluziona la squadra, dovrebbe adoperare il 3-5-2: il nuovo acquisto Rugani al centro della difesa, al suo fianco Walukiewicz e Godin. I soliti Joao Pedro e Simeone in avanti per provare a far male ai biancocelesti.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

All. Inzaghi. CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Walukiewicz, Rugani, Godin; Zappa, Nandez, Nainggolan, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.

All. Di Francesco.

Foto: Twitter Lazio