Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Bologna

Il posticipo domenicale delle 20.45 di Serie A vedrà la sfida tra Lazio e Bologna, gara tra due squadre in salute.

In casa Lazio, out Nuno Tavares per la lesione muscolare di basso grado rimediata con il Portogallo. In dubbio la presenza di Pedro, non al meglio in settimana per problemi gastro intestinali. In attacco anche Castellanos e Dia non al meglio: ballottaggio a 3 con Noslin per ricoprire il ruolo di attaccante centrale ma l’argentino sembra preferito.

In casa Bologna, Italiano pensa a qualche novità in vista dell’impegno di mercoledì sera in Champions contro il Lille. Influenza per Skorupski, tra i pali ci sarà Ravaglia. In difesa Lucumi favorito sull’ex Casale. Freuler inamovibile in mezzo al campo. Castro favorito su Dallinga come riferimento offensivo, Orsolini, Odgaard e Karlsson alle sue spalle.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.All. Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. All. Italiano

Foto: sito Lazio