Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco

Domani alle 21 scenderanno in campo, all’Olimpico di Roma, Lazio e Bayern Monaco per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Dubbi in tutti i reparti per Sarri. In difesa Patric recupera per la panchina. Ballottaggio tra Lazzari e Hysaj sulla destra, col primo favorito. Rovella è out, mentre Vecino stringerà i denti a centrocampo, altrimenti è pronto Cataldi. Non recupera Zaccagni, l’allenatore biancoceleste punterà su Immobile, ai lati Felipe Anderson e Isaksen, quest’ultimo in vantaggio su Pedro. . Per i tedeschi, invece, Dier o Upamecano in difesa, nessun dubbio in attacco con Sané, Muller e Musiala alle spalle di Kane.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Kim, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel

Foto: Twitter Lazio