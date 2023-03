Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-AZ Alkmaar

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Lazio e AZ Alkmaar per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Maurizio Sarri confermerà il classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà il portiere di coppa, Luis Maximiano. Sull’out di destra tornerà titolare Manuel Lazzari, con Adam Marasic che si sposterà a sinistra. Al centro, invece, confermato Patric che sarà affiancato dal connazionale Mario Gila. Dopo il turno di riposo con il Napoli, tornerà Danilo Cataldi in cabina di regia, con Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic ai suoi fianchi. Tuttavia, Matias Vecino è in ballottaggio per una maglia dal 1′ all’interno del centrocampo biancoceleste. Complice l’assenza di Ciro Immobile, si potrebbe rivedere Felipe Anderson come falso nove, con Pedro e Zaccagni a completare il tridente.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Beukema, Kerkez; De Wit, Clasie; Reijnders, Odgaard, Pavlidis; Karlsson.

Foto: Twitter Lazio