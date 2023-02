Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Lazio e Atalanta per la ventiduesima giornata di Serie A. Sarri verso la conferma di quasi tutti gli undici visti a Verona. Due ballottaggi per i biancocelesti: Hisaj (al momento in vantaggio) e con Lazzari, mentre nel tridente Felipe Anderson è in vantaggio su Pedro. Gasperini, invece, dovrà fare a meno degli squalificati Maehle e Muriel. Anche per i nerazzurri un ballottaggio sulla trequarti con Ederson in vantaggio su Boga.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Lookman, Hojlund.

Foto: Twitter Lazio