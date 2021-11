Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Zenit

La Juventus, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, scenderà in campo domani sera all’Allianz Stadium per sfidare lo Zenit nella quarta partita della fase a gironi di Champions League. In caso di successo i bianconeri si qualificherebbero agli ottavi di finale con due gare d’anticipo. Per Allegri ballottaggio Bernardeschi-McKennie per una maglia da titolare. Ecco le probabili formazioni del match:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Morata, Dybala. All. Allegri

Zenit (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. All. Semak.

FOTO: Twitter Juventus