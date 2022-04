Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Venezia

Alle 12.30 allo Juventus Stadium, i bianconeri ospitano il Venezia.

In casa Juve, scontato il ritorno di Vlahovic al centro dell’attacco dal 1° minuto, dopo la panchina iniziale con il Sassuolo. Bonucci favorito per affiancare De Ligt in difesa, più Pellegrini di Alex Sandro a sinistra. Possibile il 4-2-3-1 di nuovo, con Morata che potrebbe partire dalla panchina.

Per il Venezia, esordio per Soncin in panchina dopo l’addio a Zanetti. Potrebbe esserci un 4-3-3, Difficile che il Venezia passi alla difesa a tre dopo la perdita di capitan Modolo, Aramu, Okereke e Johnsen si giocano i due posti al fianco di Henry, recuperato anche Nani, assente per un attacco febbrile contro l’Atalanta.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Kean; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Andrea Soncin.

Foto: Twitter Juventus