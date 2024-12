Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Venezia

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Venezia per la sedicesima giornata di Serie A. In difesa Danilo potrebbe giocare a sinistra visto che Cambiaso non recupera. Pochi cambi, invece, per Di Francesco, con Ellertsson pronto a giocare dal 1′ sulla fascia sinistra.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locateli, McKennie; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Svoboda, Idzes; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All.: Di Francesco

Foto: Instagram Juventus