Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Torino

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Torino per la dodicesima giornata di Serie A. Thiago Motta rilancia Perin al posto di Di Gregorio. In difesa Savona preferito a Cabal. A centrocampo ballottagio tra Conceição e Weah, con lo statunitense al momento in vantaggio. Vanoli dovrebbe sostituire Adams con Vlasic, che in attacco farà coppia con Sanabria. In difesa si rivede Masina, a centrocampo torna Linetty.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Sanabria. All. Vanoli

Foto: instagram juventus