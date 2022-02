Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Torino

Alle 20.45 domani sera apre la 26a giornata di Serie A il derby di Torino all’Allianz Stadium.

In casa Juve, diversi dubbi per Max Allegri, anche in ottica Champions. In difesa scelte obbligate con i centrali, con Bonucci assente dell’ultim’ora, quindi Rugani e De Ligt al centro. Sugli esterni Cuadrado a destra e De Sciglio a sinistra.

A centrocampo, spazio a Zakaria, che a Bergamo non è entrato, con Locatelli e Rabiot. In attacco dubbi per Allegri se partire con il tridente o meno. Se non sarà tridente, probabile mediana con McKennie dietro Vlahovic e uno tra Morata e Dybala. Allegri valuterà il da farsi in queste ore.

In casa Torino, Belotti per il derby si candida a una maglia da titolare. Dietro di lui Pobega e Brekalo. Bremer e Singo confermatissimi in difesa.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Szczęsny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Torino (3-5-1-1): Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Pobega, Vojvoda; Brekalo; Belotti. All. Juric.

