Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Stoccarda

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Juventus e Stoccarda per la terza giornata di Champions League. Motta recupera McKennie, che giocherà dall’inizio così come Conceicao e Fagioli. Dietro si rivede Danilo, Cabal ha vinto il ballottaggio con Cambiaso per il ruolo di terzino sinistro.

JUVENTUS (4-1-4-1): Perin; Savona, Kalulu, Danilo, Cabal; Fagioli; Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Mittelstädt, Chabot, Rouault, Vagnoman; Stiller, Karazor; Leweling, Undav, Millot; Demirovic. All. Hoeness

Foto: Instagram Juventus