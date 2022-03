Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Spezia

Domani alle 18.00 Juventus-Spezia, match valido per la ventottesima giornata di campionato.

Allegri perde Dybala, ma recupera Rugani che sarà titolare al fianco di De Ligt. Out De Sciglio, dentro di nuovo Pellegrini. In avanti possibile un turno di riposo per Vlahovic, con Morata che affiancherebbe Kean. Il serbo, però, parte ancora avanti.

Due dubbi per Thiago Motta: Kovalenko o Bourabia e Gyasi o Agudelo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta.

FOTO: Twitter Bonucci