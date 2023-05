Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Siviglia

La Juve ospita il Siviglia nell’andata della semifinale di Champions League.

In casa bianconera, Allegri potrebbe varare un 4-3-3 con Vlahovic e Chiesa e Di Maria ai suoi lati. In questo caso, Kostic andrebbe in panchina. Fagioli in vantaggio su Miretti in mezzo con Locatelli e Rabiot. Out Bremer per un affaticamento muscolare: Gatti pronto a sostituirlo in coppia con Bonucci mentre Danilo scalerebbe come terzino sinistro.

Con gli stessi 11 potrebbe anche esserci 3-5-2, di Maria al fianco di Vlahovic, Chiesa come quinto a sinistra, Cuadrado a destra. Difesa con Danilo, Bonucci e Gatti. Insomma, Allegri può decidere su diverse opzioni.

In casa Siviglia, non convocato Suso, indisponibile come Jordan e Marcao. Out anche Gueye e Corona. Si va verso un 4-2-3-1 con En-Nesyri unica punta.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3), probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Gatti, Bonucci, Danilo; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

SIVIGLIA (4-2-3-1), probabile formazione: Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Lamela; En-Nesyri. All. Mendilibar.

Foto: twitter Juventus