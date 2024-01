Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Sassuolo per la ventesima giornata di Serie A. McKennie e Gatti squalificati, sulle fasce va verso l’esclusione Kostic, in ballottaggio con Cambiaso e Weah, al momento favoriti. A centrocampo torna Rabiot dopo il forfait in Coppa Itali, verso la conferma Yildiz in attacco accanto a Vlahovic, partiranno dalla panchina Milik e il recuperato Chiesa. Dionisi in emergenza terzini: possibile difesa a tre. In difesa c’è solo Pedersen tra i terzini disponibili: possibile difesa a tre con Tressoldi, Erlic e Ferrari, ma si candida anche Viti. Nessun dubbio in avanti: verso la conferma il tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari; Pedersen, Boloca, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

Foto: Twitter Juve