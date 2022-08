Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

A chiudere la prima giornata di Serie A, sarà la sfida di Ferragosto in notturna tra Juventus e Sassuolo.

In casa Juve, Allegri dovrebbe andare verso un 4-4-2. Fuori Szczesny, in porta va Perin. Dentro De Sciglio, in mediana Locatelli e Zakaria con esterni Cuadrado e McKennie, favorito su Kostic. In attacco, Vlahovic con Di Maria sottopunta.

In casa Sassuolo, 4-3-3 per Dionisi, con Pinamonti pronto per l’esordio dal 1′ in attacco, affiancato da Berardi e Ceide.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Harroui; Berardi, Raspadori, Ceide. Allenatore: Dionisi.

