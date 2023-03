Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Sampdoria

Alex Sandro starà fermo fino alla sosta delle Nazionali. Il principale candidato a sostituirlo è Bonucci. Affaticamento per Di Maria che salterà solo questa gara, così come Chiesa. Vlahovic scelta obbligata davanti senza lo squalificato Kean. In mediana ballottaggio tra Paredes (favorito) e Barrenechea.

Sampdoria, Stankovic recupera Gabbiadini dopo la squalifica, ma perde Audero (spalla ko). Al suo posto Ravaglia o Turk. Come trequartista, dopo la bocciatura di Sabiri, alle spalle delle punte potrebbe essere schierato Cuisance, favorito su Djuricic. Queste le probabili formazioni: