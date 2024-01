Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Si chiudono gli ottavi di finale di Coppa Italia con la sfida tra Juve e Salernitana, che si riproporrà poi, dopo 3 giorni all’Arechi in campionato.

Spazio a diversi cambi da una parte e dall’altra, con giocatori che hanno giocato meno.

In casa Juve, Allegri ha annunciato 3 titolari in conferenza, Perin, Rugani e Chiesa. Locatelli è squalificato in campionato e dunque sarà schierato titolare in Coppa. Cambiaso dovrebbe agire a destra, a sinistra Iling Junior. In attacco Milik al fianco di Chiesa.

Per la Salernitana, possibile 4-2-3-1 per Inzaghi, Bohinen ha subito un affaticamento muscolare in allenamento ed è in dubbio. In attacco, Ikwuemesi dovrebbe essere il terminale offensivo, alle sue spalle Botheim e Tchaouna.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling junior; Milik, Chiesa. All. Allegri

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Bronn, Lovato, Daniliuc, Bradaric; Legowski, Maggiore, Martegani; Botheim, Tchaouna; Ikwuemesi. All. F. Inzaghi

Foto: twitter Juve