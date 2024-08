Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Roma

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Roma per la terza giornata di Serie A. Gli ultimi innesti di mercato difficilmente giocheranno. Alcuni sono in leggero riutardo di condizione. L’idea è almeno di convocarli per la panchina. Al momento Cambiaso resta la prima opzione per il ruolo di esterno alto a desta con Savona terzino. Per Douglas Luiz il dubbio è che non ci sia due senza tre…quanto a panchine. Fagioli resta al momento in vantaggio. Un solo assente in vista della super sfida di Torino: De Rossi non potrà contrare sull’infortunato Le Fee. In mediana quindi trio composto da Pellegrini, Paredes e Cristante. Nessun cambiamento in vista per quel che riguarda la difesa. Sulla trequarti la possibile sorpresa sarebbe rappresentata da Baldanzi, entrato bene contro l’Empoli. Al momento si va però sul duo Soulé-Dybala.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Soulè, Dybala; Dovbyk. All. De Rossi

Foto: Instagram Juve