Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-PSV

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Juventus e PSV per la prima giornata della nuova Champions League. Di Gregorio è pronto a difendere la porta della Juventus contro il Psv, dopo il turno di riposo contro l’Empoli. Thuram dovrebbe avere una chance da titolare a centrocampo, mentre in attacco confermato Vlahovic. Nella squadra di Bosz il tridente sarà composto da Bakayoko, De Jong e Tillman.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman. All. Bosz

