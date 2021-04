Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Parma

Alle 20.45, la Juventus sfiderà il Parma all’Allianz Stadium. I bianconeri vogliono riscattare il ko con l’Atalanta, il Parma rialzarsi dopo la beffa con il Cagliari.

In casa Juve, Pirlo ha annunciato che giocheranno Ronaldo, Dybala e Buffon. Bernardeschi è ancora positivo al Covid. Per il resto, probabile che riposi Chiellini con il possibile rientro di Bonucci in difesa. Dubbio tra Ramsey, Kulusevski e McKennie.