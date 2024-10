Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Parma

Alle 20.45 domani, la Juventus ospita il Parma all0 Stadium.

In casa bianconera, ballottaggio Kalulu-Danilo per l’altra maglia al centro a far coppia col rientrante Gatti. A sinistra Cabal a destra Cambiaso. In mediana, Thuram si candida per un posto al fianco di Locatelli, mentre davanti dovrebbero esserci Weah e Conceicao sulle fasce alle spalle di Vlahovic. Ha recuperato Koopmeiners ma per la panchina.

Per il Parma, Pecchia non recupera Osorio, quindi si va verso la stessa linea vista contro l’Empoli. Bernabé dovrebbe restare nell’11 di partenza con Keità al suo fianco. Torna Benedyczak a disposizione in attacco, ma non ha ancora i 90′ sulle gambe, quindi Bonny confermato dall’inizio.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Weah; Vlahovic. All. Thiago Motta.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

Foto: sito Juve