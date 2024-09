Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Napoli

A Torino, domani alle 18, primo big match di questa giornata di Serie A, con la Juventus che ospita il Napoli.

In casa Juve, Motta potrebbe scegliere di base gli stessi uomini scesi in campo martedì in Champions League. Unica novità potrebbe essere Thuram a centrocampo, al fianco di Locatelli. Gatti è recuperato in difesa al fianco di Bremer, anche se il capitano non è al 100%. Ai lati ancora Kalulu e Cambiaso. Dietro a Vlahovic, Yildiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez.

In casa Napoli, Conte va avanti con il 4.3.3, Probabile novità McTominay a centrocampo. Unico ballottaggio quello sulla fascia sinistra, con Olivera in vantaggio su Spinazzola. Davanti Kvaratskhelia e Politano con Lukaku.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz; Koopmeiners, Nico Gonzalez; Vlahovic. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

