Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Nantes

Domani alle 21 scenderanno in campo Juventus e Nantes per la gara di andata dei playoff di Europa League. Massimiliano Allegri sembra intenzionato a puntare sui migliori, l’unico assente sarà Pogba. La difesa sarà interamente verdeoro con il terzetto Danilo-Bremer-Alex Sandro. Turno di riposo dall’inizio per Chiesa, sugli esterni confermati De Sciglio e Kostic. In avanti giocherà Vlahovic, supportato alle spalle da Di Maria

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Girotto, Castelletto, Hajdam; Moutoussamy, Chirivella; Guessand, Mollet, Blas; Mostafa Mohamed.

Foto: Twitter Juve