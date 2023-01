Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Monza

La Juve torna in campo il giorno dopo il cambio di CdA e desiderosa di riscattare il pesante ko contro il Napoli di venerdì scorso. Una Juve che non avrà Allegri in panchina, squalificato dopo il rosso in finale di Coppa Italia di un anno fa.

Juve che va verso il 3-5-2, diversi cambi per i bianonceri, si rivede Perin, in attacco possibile tandem Kean, con Chiesa al suo fianco.

Per il Monza, possibile 3-4-2-1, con Gytkjaer. che castigò la Juve in campionato, terminale offensivo.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Soulé, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. All. Landucci (Allegri squalificato).