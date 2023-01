Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Monza

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Juventus e Monza per la ventesima giornata di Serie A. Allegri ha annunciato che Vlahovic e Pogba sono a disposizione, ma con al massimo 30′ nelle gambe. Non ci saranno, invece, Chiesa (affaticamento al flessore della gamba operata), Cuadrado (problema al nervo sciatico) e Bonucci. In difesa, insieme a Bremer e Danilo, ci sarà Gatti. Fagioli e Miretti si giocano una maglia in mediana. Paredes dovrebbe avere una chance dal 1′ al posto di Locatelli. A destra De Sciglio. Davanti confermata la coppia Milik–Di Maria. Guardiamo ora in casa Monza. In difesa Caldirola, Marì e Marlon si giocano due maglie al fianco di Izzo. Più ‘dubbioso’ invece il centrocampo: Rovella può tornare dal primo minuto, ballottaggio aperto con Machin. Davanti verso la conferma la coppia Caprari–Petagna.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna

Foto: Twitter Juve