Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Milan

Domani alle 18 scenderanno in campo Juventus e Milan per la ventunesima giornata di Serie A. Cambiaso confermato dall’inizio mentre non ci sarà Francisco Conceiçao. Vlahovic disponibile ma non parte dall’inizio: davanti gioca Nico Gonzalez. McKennie e Mbangula sull’asse sinistro. Nel Milan assente Pulisic e squalificato Morata: in difesa Gabbia con Tomori, Bennacer dal 1′, Musah esterno destro.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All.: Thiago Motta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. All.: Conceiçao

Foto: Instagram Juve