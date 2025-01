Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Milan

Domani alle 20 scenderanno in campo Juventus e Milan per le semifinali di Supercoppa italiana. Thiago Motta con la rosa quasi al completo. Due ballottaggi tra i bianconeri: McKennie=Cambiaso per la corsia mancina in difesa e Conceicao-Nico Gonzalez per completare il tridente dietro a Vlahovic. Sergio Conceiçao, che affronta il figlio Francisco, fa il suo esordio sulla panchina rossonera, scegliendo il 4-3-3. Ancora spazio per Jimenez nel tridente offensivo e per Bennacer, che torna titolare.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All. Conceicao.

