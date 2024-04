Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Milan

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Juventus e Milan per la trentaquattresima giornata di Serie A. Allegri dovrà sciogliere il dubbio chi affiancherà Vlahovic: solito ballottaggio Chiesa-Yildiz. Fuori McKennie, dentro Weah con Cambiaso mezzala. Pioli perde Jovic per affaticamento muscolare (che si aggiunge alle assenze degli infortunati Kjaer e Kalulu e degli squalificati Theo, Tomori e Calabria), ma rilancia dal 1′ Giroud. Musah adattato terzino destro con Florenzi sulla fascia opposta, Adli favorito su Bennacer.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Foto: Twitter Juve