Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Milan

La sfida clou della quarta giornata di Serie A 2021-22 è Juventus-Milan, calcio d’inizio domenica 19 settembre alle 20.45 all’Allianz Stadium.

Allegri cerca ancora il primo successo in campionato dopo il pareggio di Udine e le sconfitte contro Empoli e Napoli. Confermato quasi in toto l’undici di Malmoe con Szczesny in porta e il quartetto difensivo composto da Danilo, Bonucci (in vantaggio su De Ligt), Chiellini e Alex Sandro. In mediana Cuadrado e Rabiot sugli esterni con Bentancur-Locatelli in mezzo. In avanti c’è Morata sicuro del posto al fianco di Dybala, ma occhio a Chiesa.

Pioli deve rinunciare ai due veterani Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, in attacco c’è Rebic. In difesa Tomori e Kjaer centrali, con Calabria infortunato e Florenzi con doti più offensive va considerata anche l’ipotesi che vede Tomori terzino destro e Romagnoli al fianco del danese. In mediana dovrebbe tornare Tonali a scapito di Bennacer per affiancare Kessié.