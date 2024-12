Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Manchester City

Alle 21 domani, la Juventus sfida il Manchester City per la 6a giornata di Champions League.

In casa bianconera, tornano a disposizione McKennie e Douglas Luiz che saranno in panchina. Cambiaso proverà mercoledì mattina: se dovesse sentire ancora dolore a sinistra ci sarà Danilo con Savona a destra. In caso contrario, l’azzurro in campo e Danilo in panchina. In avanti Conceicao-Koopmeiners-Yildiz a supporto di Vlahovic.

In casa City, Guardiola è senza Rodri, Stones e Kovacic. In dubbio anche Akanji e Foden. A centrocampo Bernardo Silva con Gundogan. Davanti Doku-De Bruyne-Grealish alle spalle di Haaland.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Gvardiol, Rico Lewis; Bernardo Silva, Gundogan; Doku, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Foto: sito Juventus