Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Maccabi Haifa

Dopo il successo con il Bologna la Juve vuole rilanciarsi anche in Champions dove è ancora a zero punti. Gli uomini di Allegri ospitano il Maccabi Haifa. Allegri ritrova Di Maria, che farà coppia con Vlahovic in attacco visto i problemi di Milik, che sarà convocato ma solo per la panchina. Possibile turno di riposo anche per Alex Sandro.

Per gli israeliani probabile 3-4-1-2, con la coppia Pierrot e David in avanti.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All: Allegri.

MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Lavi, Abu Fani, Haziza; Chety; Pierrot, David. All. Barak Bakhar.

Foto: twitter Juve