Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Lazio

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Lazio per l’ottava giornata di Serie A. Thiago Motta con Douglas Luiz al posto di Koopmeiners e Cambiaso esterno alto (squalificato Conceicao). Fagioli, non al meglio, parte dalla panchina. In difesa si rivede Cabal. Baroni potrebbe avere a disposizione dal 1′ Guendouzi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Foto: Instagram Juventus