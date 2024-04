Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Lazio

Dopo 3 giorni dalla sfida di campionato a Roma, Juve e Lazio si ritrovano contro in Coppa Italia, stavolta a Torino, per l’andata delle semifinali della competizione nazionale.

In casa Juve, consueto 3-5-2 con la linea a tre composta da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo Cambiaso e Kostic sulle fasce, McKennie mezzala con Rabiot, in regia Locatelli. In attacco Chiesa e Vlahovic.

Per la Lazio, in porta c’è ancora Mandas visto l’infortunio di Provedel. Difesa a tre con Casale, Romagnoli e Gila. L’unico dubbio riguarda un ballottaggio tra Casale e Patric. A centrocampo possibile novità Guendouzi titolare. Al suo fianco, ballottaggio tra Vecino e Kamada, l’uruguaiano è favorito. Davanti Immobile sembra in vantaggio su Castellanos, con Felipe Anderson e Luis Alberto alle sue spalle.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All.: Allegri.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All.: Tudor.

Foto: sito Juventus