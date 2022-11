Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Inter

Domani sera alle 20.45, derby d’Italia allo Juventus Stadium tra i bianconeri e l’Inter. Gara delicata tra due squadre che vogliono rimontare e un passo falso potrebbe essere decisivo.

In casa Juve, Allegri recupera alcuni elementi, con Chiesa che torna in panchina anche in campionato dopo 9 mesi, si rivedono Bremer e Di Maria e da valutare Vlahovic, anche se in conferenza stamopa, Allegri ha parlato di condizioni non buone, e difficilmente sarà titolare, in ogni caso.

Si va verso un 3-5-1-1, con centrocampo composto da Locatelli in regia, Fagioli e Rabiot le mezze ali e Miretti alle spalle di Milik. In difesa, chance per Bremer dal primo minuto.

In casa Inter, non ci sarà Lukaku, Bastoni influenzato, la cui presenza è in dubbio. In difesa Acerbi pare in vantaggio su De Vrij, Brozovic parte dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Skriniar, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Foto: twitter Juve